В 47 регионе под программу «Ленинградский гектар» нашли почти 15 га

В 47 регионе начнут ставить земли на кадастр про программе «Ленинградский гектар» уже в 2019 году

Власти 47 региона нашли для реализации проекта «Ленинградский гектар» 14,7 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, постановка земли на кадастровый учет начнется в текущем году. На эти цели будет направлено 6 млн руб. бюджетных средств. При этом главное отличие «Ленинградского гектара» от программ других регионов в том, что предприниматели, кроме земли, смогут рассчитывать на гранты в размере до 3 млн руб.