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20 Сентябрь, 2018


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«Воин В» не сможет получить у Смольного компенсацию за подготовку ППТ для кварталов в Ульянке

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в: Новости
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Компания «Воин В» осталась без 3,37 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал ООО «Воин В» в требовании о получении 3,37 млн руб. компенсации из бюджета Петербурга. Ранее по этому делу аналогичные решения приняли две нижестоящие инстанции — Арбитраж города и Ленобласти, 13-й арбитражный апелляционный суд.

Компания претендовала на покрытие убытков, понесенных в связи с разработкой документации по планировке территории кварталов 2А и 2Г района в Ульянке в рамках городской программы сноса хрущевок. Решение о подготовке документации было вынесено КГА еще в 2009 году. Однако в 2015 году Верховный суд отменил постановление Смольного о подготовке ППТ.

Отметим, что на днях суд отказался утверждать мировое соглашение о продлении реновации в Ульянке между властями Санкт-Петербурга и «Воином-В».

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