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20 Сентябрь, 2018


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Сколько жители Ленобласти будут платить за капремонт, станет известно в октябре

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в: Новости
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Методика Минстроя предполагает увеличение взносов за капремонт на 2019 год более чем на 400%

Фото: pixabay.com

Власти Ленобласти решили не принимать проект постановления об увеличении тарифа для расчета платы за капремонт на 90%. О том, что резкий рост вполне возможен, Stroypuls уже сообщал.

«Я категорически против практически двукратного роста тарифа, поскольку на настоящий момент Фонд капитального ремонта не доказал жителям эффективность своей работы. Если бы на протяжении последних лет к работе Фонда не было замечаний, как по существу выполняемых работ, так и по организации процесса, возможно, такое увеличение было бы оправданным. Для увеличения платы за капремонт необходимо провести предварительные консультации с главами муниципальных образований и рассматривать повышение платы, не более, чем на 30 процентов», — заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Как подчеркнули в пресс-службе Ленобласти, методика Минстроя предполагает увеличение взносов за капремонт на 2019 год более чем на 400% — до 21,3 рубля. Однако субъект вправе устанавливать размер тарифа самостоятельно с учетом  параметров выполнения программы и темпов социально-экономического развития.

Глава Ленинградской области предложил членам правительства, депутатам Законодательного собрания, главам районных администраций и представителям общественности обсудить предложения по корректировке тарифа, и принять окончательное решение в октябре.

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