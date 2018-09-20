Смольный определился с претендентами на проектирование Кольцевой линии метро

На сайте госзакупок появилась информация об участках конкурса по проектированию Кольцевой ветки

На сайте гозакупок размещена информация о претендентах на подготовку проектной документации для участка Кольцевой ветки петербургского метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Большой проспект-2».

Как сообщает «Коммерсант СПб», за 39,9 млн рублей работы готова выполнить ООО «Геокад». АО «Институт «Стройпроект»» на проектирование требуется 39,5 млн рублей.

Как будет дальше развиваться городская подземка, можно узнать из нашего материала.