Мнение: Жилая недвижимость в Петербурге вырастет в цене на 10% до конца года

Спрос пойдет на спад и аналитики ждут провала по числу сделок

Рост покупательской активности на фоне изменения законодательства о долевом строительстве уже в ближайшее время обернется снижением активности покупателей и уменьшением количества сделок относительно показателей начала года, считает руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге Яна Булмистре. По словам эксперта, речь не идет о стагнации, скорее это стабилизация рынка после ажиотажного спроса. Кроме того, о повышении цен уже заявили некоторые застройщики.

«Общий рост цен на рынке недвижимости начался уже в августе в связи со вступлением в силу новых положений ФЗ-214. Сентябрь с его прогнозами по удорожанию ипотеки только разогрел спрос, и, соответственно, цены пошли вверх. Если еще в начале лета мы прогнозировали динамику движения цен в районе 3-5% до конца года, то сейчас можно констатировать, что этот порог по ликвидным объектам пройден уже за август-сентябрь. Стоимость квартир в объектах «Аквилон Инвест» в сентябре выросла на 2000-5000 за кв.м в зависимости от типов. Мы ожидаем, что до конца года динамика продолжится, цены вырастут еще на 5-10% в зависимости от объекта и планировки», — рассказала госпожа Булмистре.

Ранее сообщалось, что ввод жилья в России в августе упал на 17%.