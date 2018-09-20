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20 Сентябрь, 2018


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Синоптики пугают петербуржцев суровой зимой

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в: Новости
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Зима в 2018-2019 годах может выдаться очень холодной

Дворцовый мост

Гидрометцентр в четверг, 20 сентября, опубликовал прогноз на предстоящую зиму 2018-2019 годов. Как считают специалисты, она может выдаться еще более суровой, чем предыдущая, поставит новые рекорды.

Октябрь будет немного ниже нормы в +5,7 градуса, сообщает «Фонтанка». Затем уже предельные показатели будут превышены. Месяцы выдадутся холоднее, чем обычно. При этом декабрь и январь будет отличаться низкими температурами по всему СЗФО. Февраль по температуре рекордов поставить не должен, а вот в марте станет теплее температурной нормы.

«Температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — уверены синоптики, вероятность предсказаний которых за последние 18 лет колебалась в пределах от 58 до 81%.

Прошлой зимой из-за холодов в Северной столице вводился даже «оранжевый уровень опасности».

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