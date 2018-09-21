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21 Сентябрь, 2018


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На всех станциях метро Петербурга появятся прозрачные урны

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в: Новости
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Теперь горожанам и гостям Петербурга не придется выкидывать чеки в метро на пол

В городской подземке появились первые сто урн. В дальнейшем такие объекты будут установлены на всех станциях. Урны сделаны из прозрачного пластика, сообщает «Коммерсант СПб».

Отметим, что с 29 июня в петербургском метрополитене начали выдавать чеки при покупке жетонов и пополнении проездных. Сразу же после этого в организации пожаловались на неряшливых пассажиров, которые бросали бумажки на пол.

Затем депутат ЗакСа Борис Вишневский предложил отменить нововведение главе метрополитена Владимиру Гарюгину. В ответе господин Гарюгин пообещал, что станции будут чаще убираться, но от чеков нельзя отказываться из-за требований федерального законодательства. Ранее отсутствие урн в метро объясняли соображениями безопасности.

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