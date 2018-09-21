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21 Сентябрь, 2018


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Кудрин предлагает не выдавать федеральные деньги регионам, не завершившим долгострои

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в: Новости
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Соответствующее предложение готовит Счетная палата

Счетная палата РФ готовит предложение для Кабмина о недопустимости выделения средств на строительство новых объектов регионам, по которым числятся объекты-долгострои, пишут «Известия» со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина.

Чиновник уверен, что это позволит сократить количество долгостроев в регионах и снизить уровень коррупции в этой сфере.

Аудиторы  уже договорились с Минэкономики о создании единой информационной базы действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта. По оценке Счетной палаты, в России около 12,1 тыс. незавершенных строек. Объем незавершенного строительства с госфинансированием за 2017 год вырос почти на 300 млрд руб. и достиг 2,5 трлн руб.

Отметим, по стандартной практике неосвоенные федеральные средства обычно возвращаются из региона в казну РФ с применением к субъекту штрафных санкций. Так, в последние 7 лет аудиторы выделяли крайне низкую эффективность распределения федеральных средств на программах расселения аварийного жилья.

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