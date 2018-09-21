В ЗакСе решили не штрафовать горожан за забывчивость в метро

Оставленные в городской поземки вещи не выльются в штраф

Депутаты ЗакСа решили не наказывать рублем забывчивым пассажиров метро, оставляющих там вещи. Этот пункт из соответствующего законопроекта, вносящего поправки в так называемый городской КОАП, будет изъят. Теперь штрафы больше не грозят петербуржцам.

Об этом сообщает «Мойка.78» со ссылкой на главу комитета по законодательству петербургского парламента Дениса Четырбока.

Вместе с тем в документе останется наказание рублем для попрошаек, торговцев и гадалок. Их ожидают штрафы на сумму от 4 до 20 тысяч рублей.