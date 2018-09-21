жк днепропетровская 37 евродвушка

21 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В ЗакСе решили не штрафовать горожан за забывчивость в метро

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Оставленные в городской поземки вещи не выльются в штраф

Депутаты ЗакСа решили не наказывать рублем забывчивым пассажиров метро, оставляющих там вещи. Этот пункт из соответствующего законопроекта, вносящего поправки в так называемый городской КОАП, будет изъят. Теперь штрафы больше не грозят петербуржцам.

Об этом сообщает «Мойка.78» со ссылкой на главу комитета по законодательству петербургского парламента Дениса Четырбока.

Вместе с тем в документе останется наказание рублем для попрошаек, торговцев и гадалок. Их ожидают штрафы на сумму от 4 до 20 тысяч рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X