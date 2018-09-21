жк днепропетровская 37 квартиры

21 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

На обустройство набережной на Петровском острове направят 2,4 млрд рублей

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Рядом с ЖК Royal Park появится реконструированная набережнаяКомпания ГК «КОРТРОС» за счет собственных средств  подготовит проект по реконструкции набережной около ЖК Royal Park на Петровской острове. Объем инвестиций в объект составит 2,4 млрд рублей, деньги предоставят в рамках АИП, сообщили в пресс-службе застройщика. Реконструкция набережной будет разделена на два этапа. Первый – «Набережная на территории Петровского парка», второй – «Набережная реки Малая Нева». По экспертной оценке, стоимость работ составит 1,6 млрд рублей и 800 млн рублей соответственно. Общая протяженность набережной, которую предстоит привести в порядок, составляет 986,4 м. При этом уже в октябре ожидается получение положительного заключения экспертизы по второму этапу.

В настоящее время ГУП «Ленгипроинжпроект» разрабатывает проектную документацию на капитальный ремонт набережной. Документация должна быть готова уже в декабре текущего года, после чего должна быть передана в государственную собственность Петербурга.

Большая часть территории для устройства набережной расположена в границах объекта культурного наследия регионального значения «Большой Петровский парк».

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X