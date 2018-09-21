На обустройство набережной на Петровском острове направят 2,4 млрд рублей

Рядом с ЖК Royal Park появится реконструированная набережнаяКомпания ГК «КОРТРОС» за счет собственных средств подготовит проект по реконструкции набережной около ЖК Royal Park на Петровской острове. Объем инвестиций в объект составит 2,4 млрд рублей, деньги предоставят в рамках АИП, сообщили в пресс-службе застройщика. Реконструкция набережной будет разделена на два этапа. Первый – «Набережная на территории Петровского парка», второй – «Набережная реки Малая Нева». По экспертной оценке, стоимость работ составит 1,6 млрд рублей и 800 млн рублей соответственно. Общая протяженность набережной, которую предстоит привести в порядок, составляет 986,4 м. При этом уже в октябре ожидается получение положительного заключения экспертизы по второму этапу.

В настоящее время ГУП «Ленгипроинжпроект» разрабатывает проектную документацию на капитальный ремонт набережной. Документация должна быть готова уже в декабре текущего года, после чего должна быть передана в государственную собственность Петербурга.

Большая часть территории для устройства набережной расположена в границах объекта культурного наследия регионального значения «Большой Петровский парк».