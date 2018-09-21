Петербургский метрополитен принял 14 красный состав

До конца 2020 года в городской подземке запустят 25 современных поездов

Петербургскому метрополитену передали 14 красный состав для первой линии. Сейчас поезд проходит пусконаладочные работы в депо в Автово и вскоре примет первых пассажиров. В настоящее время на первой линии уже работают 13 таких современных и комфортных поездов.

«Вагоны, построенные на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Во внутренней отделке салона использованы износостойкие материалы, которые обеспечивают возможность полного удаления загрязнений. Кабина машиниста имеет эргономичную планировку, оснащена кондиционером и комфортным креслом», — пояснили в пресс-службе городского метрополитена.

В таких модернизированных составах имеются двойные форточки в салонах, изменено направление открытия двери в кабину машиниста.

До конца 2020 года в городской подземке запустят 25 современных поездов