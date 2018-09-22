Петербург попал в список самых опасных городов мира

Эксперты рассказали туристам, куда лучше никогда не путешествовать

Специалисты сервиса Numbeo опубликовали список самых опасных городов планеты по уровню преступности. Рейтинг состоит из 327 позиций, в нем есть Москва и Санкт-Петербург, сообщает телеканал «360».

Самым опасным городом стал Сан-Педро-Сула. Он располагается на севере Гондураса. На втором месте столица Венесуэлы Каракас, где постоянно проходят митинги и волнения. Тройку замыкает Порт-Морсби в Папуа Новой Гвинее.

На 130-й позиции находится Киев, на 144-й Москва, а Северная столица расположилась на 198-й строчке.

Самыми безопасными городами по мнению экспертов стали Абу-Даби в ОАЭ, Доха в Катаре и Базель в Швейцарии.