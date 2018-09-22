Петербуржцы 4 часа не могли улететь домой из Турции

Рейс из Антальи вылетел в Петербург с существенным опозданием

Рейс авиакомпании «Россия» задержался при вылете из турецкой Антальи в Санкт-Петербург на четыре часа. Об этом пишут «Невские новости».

По данным издания, сперва петербуржцев планировали отправить домой в 19:10, но по какой-то причине рейс задержался. Самолет смог подняться в небо только в 23:10.

В Северной столице путешественники оказались почти в три часа ночи, с более чем четырехчасовым опозданием. О причина задержки пока ничего неизвестно.