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22 Сентябрь, 2018


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Петербург ждет усиление ветра, предупредили в МЧС

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в: Новости
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Спасатели рассказали петербуржцам о непогоде в субботу

Фото: pixabay.com

В субботу, 22 сентября, в Санкт-Петербурга ожидается штормовой ветер. Об этом петербуржцев предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Юго-западный ветер подует во второй половине дня со скорость до 15 метров в секунду.

Горожанам рекомендуется закрыть окна, убрать все вещи с балконов, отогнать автомобиль в гараж и не ходить по мостам или под шаткими конструкциями.

При возникновении ЧП следует срочно звонить по телефону 8(812) 299-99-99 или «112» — с мобильного.

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