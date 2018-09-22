Петербург ждет усиление ветра, предупредили в МЧС

Спасатели рассказали петербуржцам о непогоде в субботу

В субботу, 22 сентября, в Санкт-Петербурга ожидается штормовой ветер. Об этом петербуржцев предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Юго-западный ветер подует во второй половине дня со скорость до 15 метров в секунду.

Горожанам рекомендуется закрыть окна, убрать все вещи с балконов, отогнать автомобиль в гараж и не ходить по мостам или под шаткими конструкциями.

При возникновении ЧП следует срочно звонить по телефону 8(812) 299-99-99 или «112» — с мобильного.