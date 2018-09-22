В Петербурге открыли новую ледовую арену

Георгий Полтавченко отправился в Выборгский район на открытие спортивного комплекса

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на Кантемировской улице открылся многофункциональный комплекс «Шанс Арена». В торжественной церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко.

По словам градоначальника, сейчас в Петербурге 52 хоккейных площадки, но нужно открывать и новые, чтобы сохранять хоккейный традиции. Только за минувшие пару лет в городе открылись шесть крытых ледовых площадок, пишет «Мойка78».

В комплексе есть площадки для тренировок взрослых и детских хоккейных команд, территория для массового катания, а также тренажерный зал и зал для занятия танцами.