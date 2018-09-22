Ксения Собчак ответила на вопрос о планах стать губернатором Петербурга

Собчак не настолько амбициозна, чтобы баллотироваться в губернаторы Северной столицы

В Петербург в субботу, 21 сентября, в Санкт-Петербург приехала телеведущая Ксения Собчак. Она встретилась с журналистами и ответила на вопрос о планах стать градоначальником Северной столицы.

«Это не моя позиция. Я буду готова уступать другим и сделаю все, чтобы в Петербурге появился единый оппозиционный кандидат на выборах губернатора», — цитирует Собчак «Мойка78».

Добавим, что ведущая не стала прямо отвечать на вопрос, отметив, что не настолько амбициозна, чтобы продвигать себя в политике.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга намечены на 8 сентября 2019 года.