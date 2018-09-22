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22 Сентябрь, 2018


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В деле Марата Оганесяна появился еще один фигурант

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в: Новости
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Бывший чиновник Смольного оказался фигурантом по делу Марата Оганесяна

При строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арены» бывший заместитель председателя комитета по строительству Александр Янчик получил взятку. По крайне мере, так считают следователи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Янчик ранее проходил свидетелем по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Теперь Янчик стал фигурантом этого дела. Следователи уверены, что он получил 20 миллионов рублей от экс-владельца компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина за подсветку стадиона.

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора по строительству. С 2013 по 2015 году он курировал строительство стадиона на Крестовском острове. Позже выяснилось, что при возведении арены были похищены 50 миллионов рублей. Оганесян уже признался в присвоении 28 миллионов. Срок содержания бывшего вице-губернатора под стражей был продлен до 13 ноября.

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