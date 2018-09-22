В Санкт-Петербурге будут создавать Техноэрмитаж

Георгий Полтавченко обсудил развитие города с участниками проекта «Форсайт-флот»

Участники проекта «Форсайт-флот 2018», в рамках которого бизнесмены, ученые и чиновники разрабатывают новые программы по развитию Петербурга, встретились с губернатором Георгием Полтавченко. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ключевой темой встречи стало создание центра глобального технологического предпринимательства, а также развитие в областях здравоохранения, экологии и безопасности.

Сейчас идет разработка единой системы данных пациента и мобильных медицинский модулей, которые будут следить за здоровьем горожан.

«Создать что-то типа проката этих устройств. Чтобы граждане не покупали, а при поликлиниках, может, при едином центре городском могли взять на неделю это устройство и проверить здоровье. Убедиться, что все хорошо», — сказал Полтавченко.

Другой проект способен превратить Петербург в столицу моды. Сейчас специалисты создают единый центр развития фэшн-индустрии и планируют включить Петербург в число признанных столиц моды, как Милан или Париж.

«Надо выработать наш, петербургский стиль. Для петербуржцев в первую очередь. Это, кстати, и к теме патриотического настроя. Чтобы люди, которые к нам приезжают, видели нас, горожан, одетых в петербургском стиле», высказался градоначальник.

Отдельно эксперты обсудили туризм. В Петербурге сейчас создается технологическая платформа информационного навигатора «Best.Peterburg» и Техноэрмитаж – интерактивный музей промышленности и технологий, который может открыться в 2024 году.