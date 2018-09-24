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24 Сентябрь, 2018


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Рост реальной зарплаты россиян будет понижаться

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в: Новости
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В правительстве РФ рассказали о замедлении роста зарплат граждан

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что правительство ожидает замедление роста реальной зарплаты россиян в 2019 году до 1,4% из-за ее бурного роста в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте», — отметила Голикова.

Она также сказала, что за семь месяцев текущего года рост реальной заработной платы составил 8,8%.

«Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект «базы». То есть к существующей, уже повышенной, базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным», — утонила вице-премьер.

В 2018 году, по данным Минэкономразвития, рост реальной зарплаты должен составить 6,9%.

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