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24 Сентябрь, 2018


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Петербургский автопром снижает динамику производства машин

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в: Новости
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За восемь месяцев в Петербурге выпустили 237 тысяч автомобилей

Фото: pixabay.com

Агентство «Auto-Dealer-СПб» подготовило результаты работы петербургского автопрома за первые восемь месяцев 2018 года. Выяснилось, что всего заводы города выпустили 237 800 легковых машин, что на 7% больше показателей 2017 года.

Эксперты подчеркивают, что лучших показатель производства был зафиксировал в августе – рост на 5%. Только за этот месяц было выпущено 32 тысячи автомобилей.

«Объем выпуска автомобилей в августе мог стать рекордным для одного месяца в этом году, но завод Nissan по сравнению с прошлым годом находился в отпуске на одну неделю больше», — цитирует гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина «Петербургский дневник».

Подчеркивается, что общая динамика производства авто сократилась. Ранее рост был в районе 8%. Осенью подобная тенденция может продолжиться.

Сейчас в Петербурге выпускают модели: Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

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