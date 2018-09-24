Две полосы на КАД в районе Вантового моста решили перекрыть

Водителей Петербурга ждут новые ограничения на кольцевой автодороге

Во вторник, 25 сентября, в Санкт-Петербурге на участке КАД от развязки с Софийской улицей до Вантового моста будут полностью перекрыты две полосы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, на этом участке будут проводиться работы по устранению колейности, который продлятся до 10 октября.

Закрывать будут третью и четвертую полосы. Машины смогут проехать по первой и второй, но только со скоростью не выше 50 километров в час.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.