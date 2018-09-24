Льготный проезд для студентов планируют продлить

В Петербурге могут продлить льготный проезд для сдачи летних экзаменов

Депутат Александр Тетердинко предлагает продлить учащимся Санкт-Петербурга льготы на проезд в электричках для сдачи летних экзаменов. Об этом сообщает АБН со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Соответствующий законопроект уже внесли в Законодательное собрание Северной столицы. Тетердинко предлагает увеличить льготы на две недели, до 30 июня включительно.

«Это позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на протяжении всего учебного года, включая период прохождения аттестации», — отметил депутат.

В настоящее время в Петербурге учащиеся имеют льготы на проезд с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Льготы имеют студенты очной формы обучения.