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24 Сентябрь, 2018


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Стало известно, за сколько можно арендовать бывшие резиденции генконсулов США и Франции

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в: Новости
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В Интернете появилась информация о сдаче в аренду помещений американского и французского генконсульств

На сайте компании ЦИАН в Интернете появилась информация о предложениях по сдаче в аренду помещений бывших генконсульств США и Франции в Петербурге. Объекты обойдутся примерно в 1,5 млн рублей в месяц.

Как напоминает «Фонтанка», генкосульство США находится в доме №4 в Гродненском переулке. Общая площадь здания составляет чуть более 1,3 тысяч «квадратов».  Сообщения в СМИ о закрытии генерального консульства появились в марте.

Помещения французского генконсульства располагаются на Мойке, 12. Они занимают около 10 тысяч кв. метров. Оба объекта не являются памятниками, что может быть привлекательным для потенциальных инвесторов.

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