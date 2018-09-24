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24 Сентябрь, 2018


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С петербуржцев собрали взносов на капремонт на 3 млрд рублей с начала года

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в: Новости
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Горожане уже заплатили за капремонт более 13 млрд рублей за 4 года

Фото: pixabay.com

С января по сентябрь НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» собрал с горожан более 3 млрд рублей взносов на капремонт. А всего за 4 года с момента начала действия обновленной программы – почти 13,3 млрд рублей. Об этом сообщили в самом фонде.

Там напомнили, что петербуржцы являются исправными плательщиками. Уровень собираемости взносов считается в Северной столице одним из самых высоких по стране и составляет 97%.

Ранее стало известно, что размер платы за капремонт можно вырасти в 2 раза в Ленобласти. Окончательно решение поэтому вопросу власти 47 региона должны принять в октябре.

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