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24 Сентябрь, 2018


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Новое арт-пространство откроется в заброшенном заводе «Арсенал» в Петербурге

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в: Новости
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Проект арт-кластера разработают за 41,4 млн рублей

ds.mos.ru

Городское правительство объявило конкурс на право разработки проекта нового арт-пространства на заброшенном заводе «Арсенал», победителю, имя которого станет известно 19 октября, предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию к 31 июля 2019 года, стоимость контракта — 41,4 млн рублей пишет портал RosTender.info.

В двух зданиях бывшего завода проведут ремонт и реконструкцию, а затем разместят сцену и репетиционные залы театрального объединения для молодых режиссеров. Помещения будут оборудованы таким образом, чтобы разные творческие коллективы могли давать здесь до трех спектаклей в день. Общая площадь двух зданий составляет более 1200 кв. м.

Отметим, что в городе уже работает ряд арт-кластеров. Например, «Артмуза», Флигель, Этажи, Люмьер-Холл и другие.

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