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24 Сентябрь, 2018


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Из бюджета Петербурга «Теплосети» в ближайшие годы предоставят 9 млрд рублей

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в: Новости
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Чиновники вернулись к идее увеличить долю города в уставном капитале «Теплосети» до 100 %

Инвестиции городской казны Северной столицы в развитие инфраструктуры АО «Теплосеть Петербурга» в ближайшие 3 года составят 9 млрд рублей. Соответствующая заявка одобрена чиновниками для формирования бюджета города на Неве на 2019 год и последующий плановый периоды 2019 и 2020 годов. Об этом стало известно по итогам совещания с участием вице-губернатора Игоря Албина.

Как напомнили там, предприятие подает около 45% тепловой энергии в Петербурге, в зоне его ответственности находится 2,5 млн человек. «При предоставлении же бюджетных инвестиций в 2019 году будут реконструированы более 30 км сетей, в 2020 году – более 50 км, в 2021 году – 70 км тепловых сетей», — отметили в пресс-службе вице-губернатора.

Бюджетные инвестиции позволят увеличить долю Петербурга в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт Петербурга» с прицелом на доведение её до 100%.

 

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