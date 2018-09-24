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25 Сентябрь, 2018


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Стало известно, какими будут тарифы до конца года на проезд по ЗСД

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в: Новости
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В «Магистрали Северной столице» рассчитывают выйти на уровень 88 миллионов транзакций

Фото: википедия

Введенные в начале лета этого года так называемые специальные тарифы на протяженные маршруты ЗСД будут действовать до 1 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Магистраль Северной столицы». Ранее тарифы должны были действовать только до 1 октября. Решение о пролонгировании действия размера платежей за проезд было принято в связи с высокой востребованностью протяжённых маршрутов. Также оно объясняется притоком новых водителей с транспондерами; увеличением общего транспортного потока по ЗСД, который произошёл не за счёт наиболее загруженных транспортных развязок (например, развязки с Богатырским проспектом).

Как напомнили в пресс-службе компании, тариф действует для всех классов транспортных средств, проезжающих по маршрутам: КАД (Юг) – Е-18 «Скандинавия» и в обратном направлении; КАД (Юг) – КАД (Север) и в обратном направлении.

«Например, стоимость проезда по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) для легкового автомобиля в дневное время составит всего 173 руб. вместо 237,2 руб. (в соответствии с Базовым тарифом «Транспондер»). По маршруту КАД (Юг) – «Скандинавия» – 216,2 руб. вместо 297,3 рублей», — пояснили там.

Как добавил генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» Алексей Бнатов, если по результатам 2017 года зафиксировано более 80 миллионов транзакций, то в 2018 году компания  намерена выйти на уровень свыше 88 миллионов.

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