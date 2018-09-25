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25 Сентябрь, 2018


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В Петербурге в этом году дефицит бюджета составит 10%

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в: Новости
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Смольный планирует увеличить расходы на транспорт, безопасности и «Новоселки»

Фото: pixabay.com

Дефицит бюджета Петербурга достигнет 10% уже в этом году. Об этом рассказал глава комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников. Аналогичная цифра была и в 2017 году, отмечают «Невские новости».

Ранее спикер парламента города Вячеслав Макаров отметил, что дефицит бюджета в 2019 году может составить 40 миллиардов рублей, а в 2018 году – 45,3 миллиарда рублей.

В проекте бюджете почти на 20% планируют увеличить расходы на покупку нового транспорта и попытаются отказаться от увеличения тарифов на проезд. Расходы нужны и на рекультивацию свалки «Новоселки» — около 800 миллионов рублей. Затраты на безопасности на транспорте и в учебных заведениях также решено увеличить – до 5,3 миллиарда рублей.

Для решения этих задач Петербург будет привлекать сторонние средства. В 2019 году через облигации планируется привлечь около 40 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов рублей даст краткосрочный коммерческий кредит. Акцент будет сделан и на облигационный заем.

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