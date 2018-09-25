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25 Сентябрь, 2018


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Платить за проезд в Петербурге скоро можно будет лицом

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в: Новости
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Правительство будет внедрять оплату лицом в транспорте во всех городах страны

Фото: википедия

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что правительство продолжает активно работать над повышением комфортности отечественных городов. Одним из новых проектов станет биометрическая система распознавания личности, пишут «Известия».

Эту систему будут внедрят при проезде на общественном транспорте по всем городам страны, в том числе и в Петербурге. Это значит, что горожане смогут оплачивать проезд лицом.

Положительный опыт работы системы распознавания, которые разработали специалисты Сбербанка и VisionLab, уже имеется. Впрочем, та программа отличается от новой, она была ориентирована на розыск рецидивистов и злоумышленников.

Чибис уверен, что новая система позволит существенно сократить сам процесс посадки пассажиров в транспорт. Использование карточек все же крадет у горожан время, отмечает представитель ведомства.

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