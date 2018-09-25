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25 Сентябрь, 2018


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Тепло в жилые дома в Петербурге могут подать до конца недели

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в: Новости
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В МКД хотят включить отопление уже до конца недели из-за температуры воздуха

Отопление в жилых домах в Петербурге могут включить уже до конца недели. Об этом заявил на заседании правительства Северной столицы во вторник, 25 сентября, глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Он напомнил, что тепло подается в квартиры в том случае, если в течение 5 дней температура опускается ниже +8 градусов, либо наступает резкое похолодание. Чиновник добавил также, что в Петербурге периодическое протапливание началось 24 сентября, а в 2017 – 20 сентября.

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