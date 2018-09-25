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25 Сентябрь, 2018


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За неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 4 миллиона

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в: Новости
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Политехнический университет и «Ленэнерго» получили штрафы от ГАТИ

Фото: pixabay.com

За нарушение правил благоустройства специалисты ГАТИ в Петербурге вынесли 4 миллиона 340 тысяч рублей штрафов за одну неделю, сообщают «Невские новости».

К примеру, Инспекция оштрафовала Политехнический университет за то, что учебное заведение не исполнило обязанности по текущему и капитальному ремонту фасадов дома по Новороссийской улице. ВУЗ теперь должен оплатить 500 тысяч рублей.

Строительная компания «ПО Возрождение», в свою очередь, нарушила схему организации дорожного движения на Соборной улице и на участке от набережной Комсомольского канала до улицы Октября. За это строители заплатят 500 тысяч рублей.

Штрафы по 300 тысяч рублей достались ООО «СОЮЗ-СТРОЙ Инвест», АК «Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» и ПАО «Ленэнерго». Последняя организация получила штраф дважды.

ООО «Байконур» выплатит в казну Петербурга 200 тысяч рублей.

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