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25 Сентябрь, 2018


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В Выборгском районе построят новый спортивный комплекс за 120 млн рублей

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в: Новости
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ООО «Дворец спорта» сможет возвести спортивный комплекс на улице Ивана Фомина

Правительство Петербурга согласилось предоставить ООО «Дворец спорта» земельный участок в Выборгском районе на улице Ивана Фомина для строительства спортивного комплекса.

Как сообщила председатель комитета по инвестициям Смольного Ирина Бабюк, площадь надела составляет около 4 тысяч «квадратов». За пятно компания будет перечислять в бюджет 16 млн рублей ежегодно в качестве арендной платы, а также отдаст городу часть нежилых помещений. Возвести комплекс планируется в течение 42 месяцев. Объект инвестиций в реализацию проекта составит 120 млн рублей.

 

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