Будущий музей «Оборона и блокада Ленинграда» получил два участка от Смольного

На строительство Музея блокады в Северной столице потребуется 3 года

Правительство Петербурга на заседании во вторник, 25 сентября, утвердило постановление о предоставлении 2 земельных участков под возведение будущего музейного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Речь идет о наделах на Смольной набережной площадью 17,5 и 4 тысячи квадратных метров. Ежегодная арендная плата составит 3,5 млн рублей. По завершению строительства комплекса его передадут в собственность Петербурга, а застройщиком выступит АО «Центр выставочных и музейных проектов».

Как рассказала глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, на наделах появятся мемориальная зона, здания для постоянной экспозиции, научно-исследовательский и научно-образовательный центры, театрально-концертная зона, кинозал и театральный зал, а также фондохранилище. Общая площадь комплекса составит свыше 30 тысяч «квадратов». Кроме того в рамках комплекса откроется Институт памяти — научно-исследовательский центр, накапливающий данные исследования о блокаде. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 6 млрд рублей. Возвести комплекс обещают за 36 месяцев, хотя ранее комплекс обещали ввести в эксплуатацию уже в 2020 году.

Строить объект будут согласно концепции, подготовленной «Студией 44» Никиты Явейна.