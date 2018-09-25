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25 Сентябрь, 2018


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В метрополитене Петербурга 4 октября зазвучат сирены

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в: Новости
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Подземка Северной столицы решила проверить систему оповещения

Фото: википедия

Руководство петербургского метрополитена решило присоединится к проверке системы центрального оповещения граждан. Мероприятие намечено на 4 октября 2018 года, сообщили в пресс-службе подземки.

В этот день с 11:30 до 11:40 на всех станциях метро Северной столицы будет звучать специального текстовое сообщение, с помощью которого все пассажиры смогут узнать про порядок оповещения петербуржцев в случае каких-либо ЧП.

Горожан и гостей города на Неве предупреждают, что это всего лишь проверка оборудования и призывают не поддаваться панике.

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