В метрополитене Петербурга 4 октября зазвучат сирены

Подземка Северной столицы решила проверить систему оповещения

Руководство петербургского метрополитена решило присоединится к проверке системы центрального оповещения граждан. Мероприятие намечено на 4 октября 2018 года, сообщили в пресс-службе подземки.

В этот день с 11:30 до 11:40 на всех станциях метро Северной столицы будет звучать специального текстовое сообщение, с помощью которого все пассажиры смогут узнать про порядок оповещения петербуржцев в случае каких-либо ЧП.

Горожан и гостей города на Неве предупреждают, что это всего лишь проверка оборудования и призывают не поддаваться панике.