Из названий жилых комплексов хотят изгнать латиницу

Для новостроек оставят названия только на русском языке

Правительство РФ подготовило проект постановления «О единой информационной системе жилищного строительства». Согласно документу предлагается запретить застройщикам называть жилые комплексы на латинице.

Как сообщает «АСН –инфо», в рамках единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) установлены новые лингвистические требования к названиям жилых комплексов. Так, применять латинские буквы можно лишь для технических обозначений, наименований юридических лиц и имен физических лиц на иностранных языках, их идентификационных данных (имен и паролей) для получения доступа к системе. А вот в проектной декларации использовать латиницу больше нельзя. Соответственно, согласно законодательству о рекламе не допускается указывать в рекламе привлечения средств в строительство многоквартирных домов коммерческие обозначения иные, чем содержатся в проектной декларации застройщика.