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25 Сентябрь, 2018


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Петербуржцев предупредили о мощнейшем ветре

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в: Новости
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В МЧС рассказали про усиление ветра в среду

Фото: pixabay.com

В Северной столице в среду, 26 сентября, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду, а в прибрежных районов ветер будет еще сильнее – до 23 метров в секунду.

Из-за непогоды спасатели рекомендуют горожанам убрать вещи с балконов, закрыть окна, загнать автомобили в гараж, не приближаться с рекламным щитам, деревьям и различным неустойчивым конструкциям.

О любых ЧП следует незамедлительно обращаться по телефону «01» или по номерам «112», «101» для владельцев мобильных гаджетов.

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