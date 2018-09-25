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25 Сентябрь, 2018


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Между Петербургом и Карелией запустят «Ласточки»

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Дата:
в: Новости
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Из Петербурга станет проще добраться в Выборг, Сортавалу и Карелию

С мая 2019 года между Петербургом и Карелией запустят скоростные поезда «ласточка». Они будут делать остановки в Выборге, Сортавале и горном парке Рускеа.

Об этом сообщает сайт 78.ru со ссылкой на администрацию Республики Карелия. В составе скоростной электрички будет 5 вагонов почти на 350 мест. В поезде можно будет воспользоваться интернетом, кулером и приобрести горячее питание.

В администрации Карелии считают, что запуск «Ласточек» сделает территорию более привлекательной для гостей из Петербурга.

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