Между Петербургом и Карелией запустят «Ласточки»

Из Петербурга станет проще добраться в Выборг, Сортавалу и Карелию

С мая 2019 года между Петербургом и Карелией запустят скоростные поезда «ласточка». Они будут делать остановки в Выборге, Сортавале и горном парке Рускеа.

Об этом сообщает сайт 78.ru со ссылкой на администрацию Республики Карелия. В составе скоростной электрички будет 5 вагонов почти на 350 мест. В поезде можно будет воспользоваться интернетом, кулером и приобрести горячее питание.

В администрации Карелии считают, что запуск «Ласточек» сделает территорию более привлекательной для гостей из Петербурга.