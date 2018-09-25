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25 Сентябрь, 2018


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Дольщики «Полис Групп» добились выплаты 5 млн рублей неустоек

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в: Новости
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С ООО «ТИН Групп» уже списали 1,5 млн рублей неустоек перед дольщиками

Судебные приставы Фрунзенского суда намерены взыскать со структуры «Полис Групп» ООО «Тин Групп»(застройщик ЖК «Вернисаж», «Полис на Комендантском», «Краски лета», «ПаркЛэнд» и т.д. – прим редакции» 5 млн рублей. Эти деньги компания должна вернуть дольщикам в качестве неустоек за сорванные сроки строительства объектов, сообщает пресс-служба УФССП.

Там отмечают, что с ООО «Тин Групп» уже списаны 1,5 млн рублей. Но одна в дальнейшем в ежедневном режиме отчисления со счетов компании продолжаться до полного возвращения всей суммы. При этом 500 тысяч рублей застройщик перечислил приставам добровольно, а от дальнейших обязательств отказался. После чего у него был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

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