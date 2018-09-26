Санкт-Петербург и Берлин свяжет прямая железная дорога

Прямое железнодорожное сообщение появится между Петербургом и Берлином

В министерстве транспорта ФРГ готовят проект по прямому железнодорожному сообщению между Берлином и Санкт-Петербургом. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, новый путь будет проходить через Калининград. Пути не придется прокладывать заново, будут задействованы уже существующие ветки в Польше и Прибалтике.

Появление прямого сообщения, как считают эксперты, привлечет в Россию больше немецких туристов. Новый маршрут также позволит почти в два раза сократить путь между Петербургом и Калининградом.

К настоящему моменту прямой железной дороги между Берлином и Петербургом нет. С пересадкой в Москве пассажиры тратят на дорогу по 32 часа.