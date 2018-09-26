жк днепропетровская 37 евротрешка

26 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Санкт-Петербург и Берлин свяжет прямая железная дорога

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Прямое железнодорожное сообщение появится между Петербургом и Берлином

Фото: pixabay.com

В министерстве транспорта ФРГ готовят проект по прямому железнодорожному сообщению между Берлином и Санкт-Петербургом. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, новый путь будет проходить через Калининград. Пути не придется прокладывать заново, будут задействованы уже существующие ветки в Польше и Прибалтике.

Появление прямого сообщения, как считают эксперты, привлечет в Россию больше немецких туристов. Новый маршрут также позволит почти в два раза сократить путь между Петербургом и Калининградом.

К настоящему моменту прямой железной дороги между Берлином и Петербургом нет. С пересадкой в Москве пассажиры тратят на дорогу по 32 часа.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X