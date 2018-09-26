Этап крупнейшей международной регаты пройдет в Петербурге

В Петербург на Tall Ships Races прибудут более сотни парусников

В Санкт-Петербурге в 2012 году пройдет этап крупнейшей Международной регаты больших учебных парусников Tall Ships Races.

Об этом рассказал губернатор Георгий Полтавченко во время своего визита в спортивную школу парусного спорта «Крестовский остров».

Как уточняет «78», в Петербурге приедут более трех тысяч спортсменов из 50 стран мира. Всего в регате примут участие более сотни кораблей. Город уже начал подготовку к этому масштабному событию.