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26 Сентябрь, 2018


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Этап крупнейшей международной регаты пройдет в Петербурге

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в: Новости
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В Петербург на Tall Ships Races прибудут более сотни парусников

Фото: flickr.com

В Санкт-Петербурге в 2012 году пройдет этап крупнейшей Международной регаты больших учебных парусников Tall Ships Races.

Об этом рассказал губернатор Георгий Полтавченко во время своего визита в спортивную школу парусного спорта «Крестовский остров».

Как уточняет «78», в Петербурге приедут более трех тысяч спортсменов из 50 стран мира. Всего в регате примут участие более сотни кораблей. Город уже начал подготовку к этому масштабному событию.

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