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26 Сентябрь, 2018


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Из центра Петербурга уберут всех нелегальных таксистов

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в: Новости
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Смольный планирует оставить Московский вокзал без нелегальных таксистов

Фото: flickr.com

Власти Санкт-Петербурга уберут от Московского вокзала нелегальных таксистов. Решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка Северной столицы, пишет «Фонтанка».

Смольный рекомендовал ГУ МВД по городу и Ленобласти активно принимать меры по недопущению нарушений ПДД в виде парковки и остановки транспорта в запрещенных местах вокзала.

Речь идет о площади Восстания, Лиговском проспекте, а также Гончарной и Полтавской улицах. Усиление мер потребуется в октябре-декабре 2018 года.

Комитет по транспорту, в свою очередь, должен будет провести профилактические мероприятия на привокзальной территории в течение 2018-2019 годов.

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