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26 Сентябрь, 2018


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Ночью в Петербурге ожидается наводнение

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в: Новости
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Главный синоптик города предупредил петербуржцев о непогоде

Фото: pixabay.com

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в город сегодня, 26 сентября, придет первый осенний штормовой циклон.

По словам специалиста, в понедельник температура воздуха впервые опустилась ниже нормы, в некоторых районах уже наблюдались заморозки от -1 до -3 градусов.

Во вторник во второй половине дня начнутся дожди, в городе подует сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В ночь на 27 сентября ожидается наводнение, которое Колесов назвал «первым осенним в сезоне».

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