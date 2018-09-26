Ночью в Петербурге ожидается наводнение

Главный синоптик города предупредил петербуржцев о непогоде

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в город сегодня, 26 сентября, придет первый осенний штормовой циклон.

По словам специалиста, в понедельник температура воздуха впервые опустилась ниже нормы, в некоторых районах уже наблюдались заморозки от -1 до -3 градусов.

Во вторник во второй половине дня начнутся дожди, в городе подует сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В ночь на 27 сентября ожидается наводнение, которое Колесов назвал «первым осенним в сезоне».