Составлен рейтинг лучших направлений для экотуризма в России

Список лучших экологичных направлений для туристов подготовил Минкульт РФ

Министерство культуры России подготовило рейтинг лучших экологичных туристический направлений на территории страны, пишут «Известия».

В пятерке лидеров оказались Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки (оба в Красноярском крае) и национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.

В этих местах экологическая политика признана наиболее успешной. На положительную оценку повлияла и хорошая организация досуга.

Впрочем, эксперты нашли и повод для критики. К примеру, большинство объектов для экотуризма в стране недоступны для людей с ограниченными возможностями. В Минкульте подчеркнули, что из 123 объектов для экотуризма лишь половина соответствует всем необходимым ГОСТам.