ЗакС согласился штрафовать в метро торговцев и гадалок: за забытые вещи рублем не накажут

Депутаты взялись за торговцев, музыкантов и гадалок в метро

Сразу два законопроекта, повышающих штрафы за нарушение правил поведения в метро, утвердили в первом чтении депутаты городского парламента в среду, 26 сентября. Один документ был подготовлен народными избранниками во главе с Денисом Четырбоком. Второй подготовили и внесли чиновники комитета по транспорту Смольного.

Как сообщил Денис Четырбок, главная новелла законопроекта депутатов заключается в повышении штрафов для торговцев, которые навязчиво предлагают свои товары. «Торгуют в метро всем. Но в основном лейкопластырями в пачках. И все знают, что товары эти просрочены. И это совсем не красит наш метрополитен», — отметил он.

Накажут рублем и не менее навязчивых гадалок.

«Эту уже целые организованные группировки лиц, которые обманом выманивают деньги и угрожают гражданам наведением порчи», — констатировал он.

Штрафы для таких нарушителей составят до 5 тысяч рублей, а юрлиц – до 20 тысяч.

Вместе с тем, Денис Четырбок заверил, что существующая в настоящее время норма в законопроекте о наказании рублем граждан за забытые вещи в метро, будет изъята во втором чтении. «Мы широко обсудили это со всеми специалистами, провели опрос в соцсетях и поняли, что это не выход», — пояснил он.

Примечательно, что между депутатами возникла широкая дискуссия о сути понятия «приставание».

В законопроекте Смольного штрафы предлагалось увеличить для музыкантов в метро.