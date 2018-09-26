жк днепропетровская 37 квартиры

26 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

ЗакС согласился штрафовать в метро торговцев и гадалок: за забытые вещи рублем не накажут

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Депутаты взялись за торговцев, музыкантов и гадалок в метро

Сразу два законопроекта, повышающих штрафы за нарушение правил поведения в метро, утвердили в первом чтении депутаты городского парламента в среду, 26 сентября. Один документ был подготовлен народными избранниками во главе с Денисом Четырбоком. Второй подготовили и внесли чиновники комитета по транспорту Смольного.

Как сообщил Денис Четырбок, главная новелла законопроекта депутатов заключается в повышении штрафов для торговцев, которые навязчиво предлагают свои товары. «Торгуют в метро всем. Но в основном лейкопластырями в пачках. И все знают, что товары эти просрочены. И это совсем не красит наш метрополитен», — отметил он.

Накажут рублем и не менее навязчивых гадалок.

«Эту уже целые организованные группировки лиц, которые обманом выманивают деньги и угрожают гражданам наведением порчи», — констатировал он.

Штрафы для таких нарушителей составят до 5 тысяч рублей, а юрлиц – до 20 тысяч.

Вместе с тем, Денис Четырбок заверил, что существующая в настоящее время норма в законопроекте о наказании рублем граждан за забытые вещи в метро, будет изъята во втором чтении. «Мы широко обсудили это со всеми специалистами, провели опрос в соцсетях и поняли, что это не выход», — пояснил он.

Примечательно, что между депутатами возникла широкая дискуссия о сути понятия «приставание».

В законопроекте Смольного штрафы предлагалось увеличить для музыкантов в метро.

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X