Власти Ленобласти расторгнут соглашение с «Инвесторгом» по строительству дорог в Кудрово

Сроки строительства Европейского проспекта в Кудрово сорваны

Власти Ленобласти до конца недели намерены расторгнуть с компанией «Инвесторг» соглашение о возведении дорожной инфраструктуры в Кудрово между застройщиком и правительством области. Девелопер не выдержал сроки строительства Европейского проспекта.

«Уведомление о начале процедуры расторжения соглашения было направлено компании месяц назад по причине первоначального срыва сроков строительства Европейского проспекта — его должны были достроить в конце прошлого года», — сообщили в правительстве Ленинградской области.

«Инвестторг» обязался наверстать сроки и до 7 сентября предоставить в Госстройнадзор проект дороги, прошедший экспертизу, заявление на выдачу разрешения на строительство, документы подтверждающие собственность или аренду земельного участка под дорогой и уведомление о начале работ.

Однако документы не были переданы в комитет, работы остановлены.

«При этом «Инвестторг» выставил охрану на объекте и не пускает специалистов Дирекции КРТ для обследования участка дороги и изысканий для продолжения строительства», — отметили в правительстве 47 региона.

Напомним, соглашение о взаимодействии по созданию дорожной инфраструктуры в Кудрово было заключено между правительством области и «Инвестторгом» 19 декабря 2016 года. Компания обязалась построить до декабря 2017 года часть Европейского проспекта и проспекта Строителей. По поручению администрации Ленинградской области и на основании договора аренды земельных участков под будущими дорогами Кудрово Дирекция КРТ ЛО в августе этого года приступила к работам по подготовке к строительству продления проспектов Строителей и Европейского. Вместе с тем, 23 августа подрядчик «Инвестторг» вышел на земляные работы в створе Европейского проспекта, где уже работала техника Дирекции КРТ. 1 сентября на стройку приехал глава комитета Госстройнадзора и потребовал предоставить полный комплект документов для строительства дороги.