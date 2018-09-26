«Зенит» получит почти 100 миллионов от сделки с «Россией»

Авиакомпания «Россия» выплатит «Зенит» более 97 миллионов рублей по спонсорскому контракту

Авиакомпания «Россия» и петербургской футбольный клуб «Зенит» заключили спонсорский контракт, согласно которому перевозчик должен будет заплатить сине-бело-голубым 97,5 миллиона рублей за текущий сезон, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания заплатит 19,83 миллиона рублей за статус официального перевозчика клуба. За привлечение игроков в рекламные акции и предоставление билетов класса «ВИП» придется заплатить еще 16 миллионов рублей.

За размещения логотипа компании на форму «Зенита» «Россия» заплатит 31,02 миллиона рублей. За рекламу на официальном сайте команды – 5 миллионов рублей.

Авиакомпания «Россия» и «Зенит» сотрудничают уже четыре года.