Смольный может до конца марта 2019 года утвердить план по расширению аэропорта «Пулково»

Площадь аэровокзального комплекса «Пулково» может существенно вырасти

Власти Северной столицы до конца марта 2019 года могут утвердить план по расширению мощностей аэропорта «Пулково». Так, в частности, может существенно вырасти площадь аэровокзального комплекса, возведут новые производственные аэродромные объекты и скоростные рулежные дорожки (часть лётного поля аэродрома, предусмотренная для руления и буксировки воздушных судов).

Как сообщает «Фонтанка», запланированы новые стоянки для самолетов, и готовятся планы по улучшению транспортной доступности аэропорта.

В настоящее время он уже приблизился к максимальной пропускной способности в 18 млн человек в год. Причем за счет модернизации «узких мест» можно принимать только 23 млн человек. Аэропорту же предстоит выйти на планку в 35 млн пассажиров.

По словам представителей комитета по инвестициям Смольного, целью расширения должно стать достижение новых показателей по количеству пассажиров, времени их пребывания в досмотровой и багажных зонах, туалетах, залах ожидания и т.д.