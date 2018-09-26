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26 Сентябрь, 2018


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Смольный может до конца марта 2019 года утвердить план по расширению аэропорта «Пулково»

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в: Новости
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Площадь аэровокзального комплекса «Пулково» может существенно вырасти

Власти Северной столицы до конца марта 2019 года могут утвердить план по расширению мощностей аэропорта «Пулково». Так, в частности, может существенно вырасти площадь аэровокзального комплекса, возведут новые производственные аэродромные объекты и скоростные рулежные дорожки (часть лётного поля аэродрома, предусмотренная для руления и буксировки воздушных судов).

Как сообщает «Фонтанка», запланированы новые стоянки для самолетов, и готовятся планы по улучшению транспортной доступности аэропорта.

В настоящее время он уже приблизился к максимальной пропускной способности в 18 млн человек в год. Причем за счет модернизации «узких мест» можно принимать только 23 млн человек. Аэропорту же предстоит выйти на планку в 35 млн пассажиров.

По словам представителей комитета по инвестициям Смольного, целью расширения должно стать достижение новых показателей по количеству пассажиров, времени их пребывания в досмотровой и багажных зонах, туалетах, залах ожидания и т.д.

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