Россияне поставили Петербург на 4-е место в списке самых любимых городов для отдыха

Крым и Краснодарский край российские туристы любят больше, чем Северную столицу

Специалисты ВЦИОМ провели очередной опрос, в ходе которого россияне назвали самые любимые регионы для путешествий. Город на Неве расположился в этом списке на 4-й позиции.

Как уточняет «78», респонденты назвали социологам свои любимые города за последние пять лет. За это время самым популярным стал Краснодарский край, так ответили 30% россиян.

На втором месте находится Крым – 9% респондентов. Тройку замыкает Москва – 5%. За Петербург проголосовали – 4% россиян. На пятом месте Казань – 3%.

Каждый второй участник опроса подчеркнул, что за последние годы условия для отдыха в стране стали изменяться в лучшую сторону.