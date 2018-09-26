В Буграх в декабре введут в эксплуатацию новый детсад

До 2025 года в Буграх за счет застройщиков возведут 6 новых детсадов

Госстройнадзор Ленобласти приступил к итоговой проверке нового детского сада на 210 мест в Буграх. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года.

Администрация Ленинградской области подтверждает намерение выкупить учреждение, сообщил в ходе совещания заместитель председателя правительства области Михаил Москвин. В начале 2019 года сад будет передан на баланс муниципалитета, пройдет лицензирование и откроется для детей. Процедура выкупа будет идти параллельно.

Всего в поселке Бугры планируется построить восемь государственных детских садов. В ближайшее время планируется ввод еще одного детского сада на 190 мест.

До 2025 года застройщики, комитет по строительству и администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» договорились построить в Буграх шесть детсадов. Так, «Арсенал Групп» обязался возвести до 2022 года три детсада (два – на 270 мест и один на 75 мест). Застройщик «ЦДС» с 2023 по 2025 годах построит два детских сада на 325 мест каждый, и один детский сад на 125 мест.

Пока на территории Бугровского поселения работает один детский сад, который посещают свыше 200 воспитанников и в этом году в него были зачислены 67 человек.