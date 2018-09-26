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26 Сентябрь, 2018


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Матвиенко — о Минстрое: министерство недостоверной информации

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в: Новости
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Спикер Совета Федерации РФ нелестно высказалась о работе Минстроя

Экс-губернатор Петербурга, а ныне глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко резко раскритиковала деятельность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Она заявила, что ведомство нуждается в реформировании и не владеет реальной статистикой, сообщает «РИА-недвижимость».

«Честно говоря, никакое это не министерство строительства, а какое-то министерство недостоверной статистики. Всегда бравурные отчеты, всегда у них миллионы растущего жилья… Не чувствуется, что у нас есть орган исполнительной власти, который управляет процессами, законами и сам что-то реально делает», — цитирует Валентину Матвиенко агентство.

Она поддержала также вице-премьера Виталия Мутко в намерениях реформировать ведомство.

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